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مدير شؤون اتحاد الكرة يعتذر عن الظهور الإعلامي

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2020-02-20 | 12:54

مدير شؤون اتحاد الكرة يعتذر عن الظهور الإعلامي

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اعلن مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، اعتذاره عن الظهور الى وسائل الاعلام خلال المرحلة المقبلة.
وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كلف عباس رسمياً بمهام إدارة شؤون اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر بيان عن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان "احمد عباس المكلف بإدارة شؤون الاتحاد العراقي من قبل فيفا، عبر عن حبه وتقديره واحترامه لجميع وسائل الاعلام واهتمامها الكبير بعمل الاتحاد ولكنه يقدم اعتذاره للظهور في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة".


وأضاف ان "عباس يتعهد بان يكون العمل المكلف به شفافا وواضحا للجميع كمادة اعلامية من خلال تقرير اسبوعي تتوضح فيه جميع خطوات العمل المتخذة".

وأكمل البيان ان "عباس سيكون ممتنا وملبياً لجميع الدعوات لبرامج القنوات في المرحلة القريبة القادمة عندما تكتمل لديه الصورة الواضحة التي تلبي تساؤلات الوسط الرياضي، شاكراً بذات الوقت اهتمام تلك القنوات بأخبار الاتحاد العراقي لكرة القدم".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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