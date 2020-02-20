مدير شؤون اتحاد الكرة يعتذر عن الظهور الإعلامي

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2020-02-20 | 12:54
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اعلن مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، اعتذاره عن الظهور الى وسائل الاعلام خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بيان عن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان "احمد عباس المكلف بإدارة شؤون الاتحاد العراقي من قبل فيفا، عبر عن حبه وتقديره واحترامه لجميع وسائل الاعلام واهتمامها الكبير بعمل الاتحاد ولكنه يقدم اعتذاره للظهور في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة".
وأضاف ان "عباس يتعهد بان يكون العمل المكلف به شفافا وواضحا للجميع كمادة اعلامية من خلال تقرير اسبوعي تتوضح فيه جميع خطوات العمل المتخذة".
وأكمل البيان ان "عباس سيكون ممتنا وملبياً لجميع الدعوات لبرامج القنوات الرياضية في المرحلة القريبة القادمة عندما تكتمل لديه الصورة الواضحة التي تلبي تساؤلات الوسط الرياضي، شاكراً بذات الوقت اهتمام تلك القنوات بأخبار الاتحاد العراقي لكرة القدم".
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