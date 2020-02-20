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الهاشمي ينفي وجود مطالب او شروط مقدمة لرئيس الوزراء المكلف

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نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي، الخميس، وجود مطالب او شروط مقدمة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

نفى المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي، الخميس، وجود مطالب او شروط مقدمة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

 

وقال الهاشمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ماتناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود مطالب أو شروط تقدمنا بها لرئيس الحكومة المكلف عارية عن الصحة"، مبينا "عدم وجود أي تواصل حديث لنا معه، إذ أن آخر إتصال قد جرى بيننا يعود لأكثر من عام ونصف".

 

واعرب الهاشمي عن امله "للرئيس المكلف بالموفقية والنجاح بمهمته خدمة لبلدنا العزيز"، داعيا "جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم التعاطي مع المعلومات المغلوطة التي تبث لغايات واضحة ومعروفة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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