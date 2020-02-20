مصدر سياسي: صالح رشح سبعة وزراء بحكومة علاوي ويهيمن على حصة الكرد بحجة الاستقلالية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية (برهم صالح) رشح سبعة وزراء في حكومة علاوي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن صالح "يهيمن على حصة الكرد بحجة الاستقلالية".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعلن، أمس الأربعاء، اختيار تشكيلة حكومية "مستقلة لأول مرة منذ عقود"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.