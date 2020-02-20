كشف مصدر سياسي، الخميس، عن ترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح سبعة وزراء في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن صالح "يهيمن على حصة الكرد بحجة الاستقلالية".
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعلن، أمس الأربعاء، اختيار تشكيلة حكومية "مستقلة لأول مرة منذ عقود"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سياسي: صالح رشح سبعة وزراء بحكومة علاوي ويهيمن على حصة الكرد بحجة الاستقلالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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