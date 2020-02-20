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ادعت فنانة استعراضية تدعى "سلمى"، أنها زوجة فنان المهرجانات حسن شاكوش، لتظهر أزمة جديدة للفنان عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، وأكدت أنها رفعت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه العقد العرفي الذي وقعاه سوياً منذ عامين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها تقول به :"قبل الشهرة حسن كان كويس معايا وعايشين حياة زوجية لحد ما أتشهر كدة طلقني وقطع الورقة "، مضيفة "كان أصدقائنا عارفين بالجواز ولكن بورقة عرفي".
وأضافت سلمى: "بعد نجاح بنت الجيران بدأ شاكوش يغير تعاملاته معي وراح يعاملني كنجم كبير وراح يضربني ويسبني وتخلص منى بتمزيق العقد العرفي بيننا وطردني من الشقة" .
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة نجم 'بنت الجيران' تتهمه بتعنيفها وشاكوش يخضع للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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