زوجة نجم 'بنت الجيران' تتهمه بتعنيفها وشاكوش يخضع للتحقيق

ادعت فنانة استعراضية تدعى "سلمى"، أنها زوجة فنان المهرجانات حسن شاكوش، لتظهر أزمة جديدة للفنان عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، وأكدت أنها رفعت دعوى ضده بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه العقد العرفي الذي وقعاه سوياً منذ عامين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها تقول به :"قبل الشهرة حسن كان كويس معايا وعايشين حياة زوجية لحد ما أتشهر كدة طلقني وقطع الورقة "، مضيفة "كان أصدقائنا عارفين بالجواز ولكن بورقة عرفي".

وأضافت سلمى: "بعد نجاح بنت الجيران بدأ شاكوش يغير تعاملاته معي وراح يعاملني كنجم كبير وراح يضربني ويسبني وتخلص منى بتمزيق العقد العرفي بيننا وطردني من الشقة" .

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وكان تقدم عدد من المحامين، أمس الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفوري فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريض الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.