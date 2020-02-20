رسمياً.. برشلونة يضم مهاجماً جديداً

وذكر موقع برشلونة في بيان رسمي أن "اللاعب سيوقع عقدًا مع النادي لمدة 4 سنوات ونصف، لينتهي في 30 يونيو 2024 مع شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو".

ودفع نادي برشلونة الشرط الجزائي المنصوص في عقد برايثوايت مع ليجانيس وقدره 18 مليون يورو.



برايثوايت البالغ من العمر 28 عامًا، كانت بدايته في نادي إيسبرج الدنماركي قبل الانتقال إلى تولوز في الدوري الفرنسي ثم الرحيل إلى ميدلسبره في إنجلترا، وكانت له تجربة إعارة مع بوردو ثم ليجانيس قبل شراءه نهائيًا.

وتعاقد برشلونة مع برايثوايت من أجل تعويض إصابة، عثمان ديمبلي، الطويلة والتي تستمر لمدة 6 أشهر باستثناء من الدوري الإسباني.

