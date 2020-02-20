الخزعلي يضع شرطاً مقابل منح الثقة لحكومة علاوي

وذكر الخزعلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الوجود العسكري الأميركي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية، وخروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي في الشأن العراقي".

وأضاف، أنه "بعد أن تمكن العراق بهمة أبنائه من القضاء على داعش يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأميركية على ملف التسليح".



ودعا الخزعلي، إلى "ضرورة تطبيق قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق بما فيها الأميركية، وهو شرط أساسي من شروط تصويتنا على الحكومة المقبلة ووزراء حكومة محمد علاوي"، متابعاً "لن نصوت على أي وزير منهم أميركي الهوى".