نائب يوجه دعوة لوزيري الداخلية والصحة بعد تسجيل حالات اصابة بـ'كورونا' في ايران

دعا النائب جواد الموسوي، الخميس، وزيري الداخلية والصحة بالتريث في قرار منح سمات دخول للايرانيين الوافدين الى العراق، مبينا ان ذلك جاء بعد تسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا. وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، "لاغراض مهنية وطبية وليس لمزايدات سياسية، وبعد اكتشاف اكثر من حالة مصابة بفايروس كورونا في ايران، اطالب وزير الداخلية ووزير الصحة بالتريث في قرار منح سمات دخول للايرانيين الوافدين الى العراق". وشدد الموسوي "على ضرورة منع السفر بين العراق وايران ولمدة شهر كامل، الا للحالات الضرورية جدا وبعد اجراء الفحص الطبي الكامل والدقيق". Advertisements وادناه قرار وزير الداخلية بالسماح في منح سمات الدخول للايرانيين الوافدين الى العتبات الدينية المقدسة في العراق.

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