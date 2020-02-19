الاعلام الرقمي ينبه الى احتيال جديد في تزييف حسابات تويتر

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "التلاعب كان بالاحرف المتشابهة صوريا لإسم المستخدم فقط، حيث يتم استخدام حرف (i) بشكل كبير اي (I) بدل حرف (l) الصغير باللغة الانكليزية ( اللام بالعربية )، وهما يتشابهان صورياً".وأضاف أن "هذه الطريقة قد تم اتباعها حاليا مع حساب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقبلها مع حساب الرئيس برهم صالح، كما رصد المركز قيام المزورين بتزوير حسابات وهمية لسياسيين عراقيين بطريقة يتم فيها تغيير بسيط بالاحرف، ومع ذلك فان هذا التزييف اقل خطورة ويتم كشفه بسرعة بالمقارنة مع الطريقة المتبعة مع حسابي الصدر ورئيس الجمهورية".

ونوه المركز الى ان "الحسابين ادناه يوضحان الحساب الرئيسي والمزيف لكل من زعيم التيار الصدري ورئيس الجمهورية".

