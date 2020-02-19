ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ 70 الف دولار في منفذ الشيب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 70 الف دولار أمريكي لم يصرح بها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن ملاكاتها "بمنفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 70 الف دولار أمريكي لم يصرح بها مخالفا للضوابط والتعليمات".
وأضافت الهيئة، أنه "تمت عملية الضبط من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية هيئاتنا حيث كان يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود".
وأضافت الهيئة، أنه "تمت عملية الضبط من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية هيئاتنا حيث كان يروم إدخالها إلى العراق مخالفا بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود".
وتابعت، أنه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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