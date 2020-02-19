المالكي وزيباري يؤكدان على مبدأ التوافق السياسي في تشكيل الحكومة الانتقالية

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم، وقد القوى السياسية لإقليم كردستان برئاسة هوشيار زيباري".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية في عموم البلاد وسبل تعزيز افاق التعاون بين أطراف العملية السياسية، كما تم مناقشة مجريات تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة السيد محمد توفيق علاوي".



وأكد الجانبان، بحسب البيان "على ضرورة الحفاظ على مبدأ التوافق السياسي وتحقيق المزيد من الانسجام في إدارة المرحلة الانتقالية تمهيدًا لأوضاع سياسية واجتماعية أكثر استقرارًا"، وعبرا عن "أملهم في تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع العراقيين وتساهم في تجاوز حالة الانسداد السياسي من اجل ان تكون الحكومة متماسكة وقادرة على تحقيق الخدمات وتلبي طموح الشعب العراقي".

يشار الى أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين المقبل، فيما خاطب المتظاهرين قوائلا: "كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ".