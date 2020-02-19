اعتقال اربعة اشخاص يحملون مواد مخدرة شمالي بغداد

اعلنت نجدة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال اربعة اشخاص يحملون مواد مخدرة شمالي العاصمة.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة الزهور تمكنت من إلقاء القبض على ٤ أشخاص يحملون مواد مخدرة (الكريستال) ضمن منطقة الحسينية".

وأضاف البيان أن "المخدرات عبارة عدد ٢٣ كيسا وجهاز تعاطي وأشرطة حبوب مخدرة".