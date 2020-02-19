الفياض يبحث في كردستان التعاون الاستخباري بين القوات الاتحادية والبيشمركة

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن أهداف زيارة مستشار الأمن الوطني رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض الى إقليم كردستان، فيما أكد ان الفياض بحث مع القيادات الكردية التعاون الاستخباري بين القوات الاتحادية والبيشمركة. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن عضو الحزب علي الفيلي قوله، إن "زيارة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى إقليم كردستان كانت بهدف التنسيق الأمني وبحث ملفات منع عودة عصابات داعش الإرهابية". وأضاف الفيلي أن "الفياض التقى بالقيادات الكردية في الاقليم وبحث معهم ضرورة وجود تنسيق أمني بين بغداد واربيل لمنع عودة عصابات داعش الارهابية وخصوصاً في مناطق التماس بين المركز والإقليم".



وأوضح أن "الاجتماع الأمني ركز على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة حول تحركات بقايا داعش الإرهابية والحد من عودة نشاطاتها من خلال العمليات الاستباقية".

وأوضح أن "الاجتماع الأمني ركز على ضرورة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة حول تحركات بقايا داعش الإرهابية والحد من عودة نشاطاتها من خلال العمليات الاستباقية".

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