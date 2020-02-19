الصحة الإيرانية: وفاة شخصين في مدينة قم جراء إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن مستشار وزارة الصحة الإيرانية، الاربعاء، وفاة شخصين في مدينة قم جراء إصابتهما بفيروس كورونا. ونقلت قناة الجزيرة عن المستشار رضا مسائلي قوله، إن "شخصين توفيا في مدينة قم جراء إصابتهما بفيروس كورونا". وأعلن مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية ان نتائج الفحوص الاولية تؤكد اصابة شخصين بفيروس كورونا بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

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