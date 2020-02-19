مدير شؤون اتحاد الكرة: نقل مباراة العراق وهونغ كونغ لإبعاد خطر 'كورونا' تتصدر اولوياتنا

وكلف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" احمد عباس، اليوم الأربعاء، لإدارة شؤون اتحاد الكرة حتى يتم انتخاب هيئة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة.

وقال عباس في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلفني بإدارة شؤون اتحاد الكرة بعدما أرسلت السيرة الذاتية الخاصة بي بطلب من المعنيين بشؤون الكرة العراقية".



وأوضح بالقول، "خلال الأيام المقبلة سأباشر عملي في اتحاد الكرة وسنكمل كل الأمور التي تخص المنتخب الوطني ومنتخبات الفئات العمرية ومنتخب الصالات، رفقة من معي من أعضاء والذين سيتم اختيارهم من قبل فيفا ايضاً، حيث سيتم ارسال وفد من فيفا بهذا الصدد".

وأضاف ان "ملاعب هونغ كونغ ستكون من ضمن الاراضي التي يمنع الاتحاد الدولي إقامة المباريات عليها بسبب انتشار فايروس كورونا، بالتالي سنخاطب فيفا من اجل نقل مباراتنا امام هونغ كونغ الى ملعب اخر لإبعاد خطر الوباء عن لاعبينا وهذا الامر سيتصدر اولوياتنا".



وأكمل عباس، أن "مهمتي تقتصر على إدارة شؤون الكرة العراقية حتى يتم تشكيل هيئة مؤقتة، وأؤكد مجدداً بأني لن اترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، سيقتصر عملي خلال المرحلة الانتقالية فقط".

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه منتخب هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار المقبل ضمن التصفيات المزدوجة.