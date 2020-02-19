ادارة الصقور تعيد ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية

رياضة 2020-02-19 | 16:42 المصدر: 322 مشاهدة اعلن نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي اعادة ارض الحبيبية الى النادي بعد معوقات شهدتها الفترة الماضية.



وأضاف الزيدي أن "ادارة نادي القوة الجوية كانت صاحبة المبادرة في هذا الموضوع لحل كافة الاشكالات المتعلقة بخصوصه"، مقدما شكره الى الامين العام لمجلس الوزراء لتفهمه موقف النادي وجهوده الحثيثة لإعادة تخصيص الأرض وخدمة وذكر نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان ان "اجتماعا جمعه بالأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تم فيه الموافقة على اعادة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية بعد خلافات سابقة مع وزارة المالية والتي تكللت بإزالة كافة العقبات".وأضاف الزيدي أن "ادارة نادي القوة الجوية كانت صاحبة المبادرة في هذا الموضوع لحل كافة الاشكالات المتعلقة بخصوصه"، مقدما شكره الى الامين العام لمجلس الوزراء لتفهمه موقف النادي وجهوده الحثيثة لإعادة تخصيص الأرض وخدمة الرياضة والرياضيين، كما ثمن الجهد والعمل الكبير الذي قدمه النائب الاول لمجلس النواب حسن كريم والتي توجت باعادة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية".

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