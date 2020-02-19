مبعوث أممي: إعادة بروز داعش في مناطق متفرقة من سوريا يثير القلق

اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الاربعاء، ان إعادة بروز تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من سوريا بأنه أمر يثير القلق. وقال بيدرسون خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، :"قلقون حيال التدهور السريع للأوضاع في شمال غرب سوريا وتواصل الأعمال العدائية". وأضاف أن "إعادة بروز تنظيم داعش في مناطق متفرقة من سوريا أمر يثير القلق".

وأوضح بيدرسون، أن "الجيش السوري وحلفاؤه استعادوا السيطرة على مجمل الجانب الشرقي للطريق السريع (ام 5)". وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، ان "تركيا وروسيا عليها لعب دور أساسي في خفض التصعيد في سوريا وعلى العمليات العسكرية احترام القانون الإنساني".

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