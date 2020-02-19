بينها يصل الى 80 متراً.. انجاز صيانة خمسة تخسفات شمالي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن انجاز صيانة خمسة تخسفات شمال العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات الامانة في بلدية الاعظمية باشرت بصيانة التخسفات المذكورة ضمن المحلتين ( 316 ، 303 ) وبأقطار وأطوال مختلفة تصل الى اكثر من 80 مترا طول وبأعماق تصل الى 4 أمتار تحت الارض وأنجزت صيانتها بالكامل اليوم الأربعاء".
وأضافت أن "التخسفات المنجزة ستشكل فرقاً كبيراً في سرعة تصريف مياه المجاري والامطار لا سيما عن مناطق راغبة خاتون والوزيرية الصناعية".
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