لمسات اخيرة ويتم الاعلان عن حكومة محمد توفيق علاوي هذا ما تدالوتة الاروقة السياسية في خضم اعلان الرئيس المكلف اكتمال حقيبته الوزارية وقرب الافصاح عنها خلال الاسبوع الجاري، وبرغم العراقيل التي وضعت في طريقه الا ان تشكيلته تتمتع بالاستقلالية بحسب مختصين. وتؤكد مصادر نيابية ان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق يواجه صعوبات كبيرة في إقناع الكتل السياسية المصرة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين، ولا زالت بعض الاحزاب تتكأ على ذريعة الاستحقاق الانتخابي التي يراها الكثير انها وجها اخر للمحاصصة.

وبرغم ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من اسماء على انها تم ترشيحها في الحكومة الجديدة الا ان مصادر مقربة اكدت ان حقيبة علاوي لا زالت مجهولة ولم يعلن عنها للكتل او الاحزاب وما هي الا تكهنات من اجل خلط الاوراق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الاسبوع الحالي قد يشهد مخاض الحكومة المرتقبة برئاسة علاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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