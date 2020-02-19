رئيس نادي الشرطة يؤكد حل مسألة ملعب القيثارة الخضراء خلال اسبوعين

وقدم النادي مدربه الجديد عبد الغني شهد، رفقة رئيس النادي موفق عبد الوهاب في مؤتمر صحفي بفندق اوروك في بغداد.

وتوقف العمل بنادي الشرطة منذ فترة طويلة، بسبب الديون المترتبة على ذمة النادي.

وقال الطائي في المؤتمر الصحفي، إن "ملعب نادي الشرطة سيتم حسم امر توقف العمل فيه خلال الاسبوعين المقبلين، سنجد حلول لان وزارة الداخلية حولت مبلغ سبع مليارات الى الشركة المنفذة للملعب من اجل استئناف العمل، لكن الشركة تطالب بديون قديمة".



وعن التعاقد مع شهد، اكد الطائي، أن "العقد مع الكابتن عبد الغني شهد سيمتد لمدة موسمين"، مبيناً ان "المدرب السابق الكسندر اليتش، لم يكن ضحية، المباراة الاخيرة كانت بالاتفاق في حالة الخسارة ستتم الإقالة".

وأضاف "تعرضنا للإحراج امام الفريق الاماراتي لعدم توفر ملاعب للتمرين بسبب الامطار"، مشيراً إلى أن "قرار اقالة المدرب السابق جاء بتوصية من المستشار الفني صالح راضي والمستشار مستمر بعمله مع النادي".



مدرب الشرطة الجديد يكشف عن أهدافه مع القيثارة الخضراء

اكد مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، ان الحفاظ على لقب الدوري الممتاز هو احد اهداف الفريق في الموسم الحالي.

وتعاقد نادي الشرطة مع شهد لمدة موسمين، خلفاً للمقال الكسندر اليتش.

Advertisements

وقال شهد في مؤتمر صحفي، إن "الشرطة يركز حالياً على الدوري الممتاز، فالحفاظ على لقب الدوري يعد احد اهدافنا هذا الموسم ونطمح ايضاً ان نظهر بمستوى يليق بالطموح بدوري ابطال اسيا".

وعن حاجة الفريق للاعبين جدد، أكد شهد أنه "لا نستطيع اضافة لاعبين جدد الان بسبب اغلاق سوق الانتقالات، لكن في المستقبل القريب سيتكون من ضمن اولويات عملنا اضافة لاعبين اخرين".

واضاف ان "الحديث يكثر عن تواجد نجوم بالشرطة، النجم ان يكون بالملعب وليس فقط كأسماء"، مبيناً ان "النتائج لا يتحملها المدرب لوحده وانما الفريق بأكمله من إدارة ولاعبين".

وبين أن "مفاوضات نادي الشرطة بدأت قبل يومين ولم اتردد بقبول العرض كونه يلبي طموحاتي".

وأكمل ان "معيار اختيار اللاعبين في التشكيلة الأساسية، سيكون من خلال الاجتهاد بالملعب، للأسف اغلب لاعبينا لا يستيقظون مبكرا ويتناولون وجبة واحدة قبل التدريب".

تجدر الإشارة الى ان شهد استقطب معه الكادر التدريبي الخاص به في المنتخب الأولمبي.