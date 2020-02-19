'السيناريو الأسوأ'.. موسكو ترد على تهديدات أردوغان

رد الكرملين الروسي، الأربعاء، على التهديد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة السورية، بشأن شن عملية عسكرية في إدلب.
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن "هذا سيكون أسوأ سيناريو"، مؤكدا أن موسكو عازمة على مواصلة الاتصالات مع أنقرة "حتى لا تسمح بانزلاق الوضع وتأجيج الموقف أكثر"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
كما تطرق بيسكوف إلى قول أردوغان إن بلاده ليست راضية عن نتائج المحادثات مع موسكو بشأن إدلب، مشيرا إلى أن روسيا "لم تعد راضية" عن خطوات تنفيذ اتفاق سوتشي، بعد هجمات المسلحين في إدلب.
وأشار بيسكوف، إلى عدم وجود خطط حالياً لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، لكنه لم يستبعد ذلك تماما، قائلا: "يمكننا ترتيب ذلك سريعا إذا دعت الحاجة".
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