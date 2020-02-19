سجلت عدسات كاميرا المراقبة واقعة غريبة حدثت في الرياض، بعد أن قام سارق، بكسر نافذة سيارة، في وضح النهار، وسرقة حاسوب من داخلها.
ونشر موقع "عاجل" تصريح لمالك السيارة "علي" حيث أشار فيه إلى أنه يتوقف بشكل معتاد أثناء توجهه للعمل، ليتناول الفطور في أحد المطاعم على طريق الدمام في الرياض.
وبحسب المالك، فقد عاد بعد تناوله وجبة الفطور، ليجد سيارته بنافذة مكسورة وقد سرق حاسوب العمل من داخلها.
وأشار المالك إلى أنه توجه على الفور إلى شرطة الحمراء وغرناطة، وقدم بلاغا بالحادثة، مع الفيديو الذي سجلته كميرات المراقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سرقة في وضح النهار بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.