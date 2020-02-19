بالوثائق.. نائب يرفع دعوى على وزير المالية وشركة سومو

اعلن النائب عن كتلة الصادقون عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاربعاء، عن رفع دعوى قضائية على وزير المالية وشركة سومو. وبحسب الوثائق ادناه ان "هذه الدعوى جاءت لوجود تلاعب بأموال بيع النفط". Advertisements

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