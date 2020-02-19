بالفيديو.. سوفيتوف الروسي ينشر لحظات وصول لاعبه العراقي الجديد

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2020-02-19 | 11:31
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أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، انضمام لاعبه العراقي الجديد صفاء هادي الى تدريبات الفريق تحضيراً للدوري الروسي الممتاز.
ونشر النادي فيديو لهادي وقت وصوله الى مقر تدريبات الفريق، قائلاً: "نبدأ يوم عمل جديد، وصل لاعب كرة القدم العراقي صفاء هادي إلى مقر فريقنا وهو يقوم اليوم بإجراء أول وحدة تدريبية مع الفريق".
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وانتقل هادي الى صفوف سوفيتوف بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم في الانتقالات الشتوية الجارية، قادماً من نادي الشرطة.
المحرر: محمد خليل
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