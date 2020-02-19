بالفيديو.. سوفيتوف الروسي ينشر لحظات وصول لاعبه العراقي الجديد

ونشر النادي فيديو لهادي وقت وصوله الى مقر تدريبات الفريق، قائلاً: "نبدأ يوم عمل جديد، وصل لاعب كرة القدم العراقي صفاء هادي إلى مقر فريقنا وهو يقوم اليوم بإجراء أول وحدة تدريبية مع الفريق".

وانتقل هادي الى صفوف سوفيتوف بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم في الانتقالات الشتوية الجارية، قادماً من نادي الشرطة.

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