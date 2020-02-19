مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير 'مروع' في البصرة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سير مروع بين عجلة صالون سوناتا وعجلة حمل في محافظة البصرة على سريع منطقة الاربعين".

وأضافت المديرية، أن "فرقها عملت على إخراج المصاب ونقله إلى مستشفى الفيحاء لتلقي العلاج، مع إخراج 6 جثث من الحطام باستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لتسليمها وفق الإجراءات القانونية".