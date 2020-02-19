فالعشرات من هؤلاء الخريجين رفعوا لافتاتهم وتعالت هتافاتهم من اجل الحصول على مرادهم الا وهو التعيين سيما بعد ان اجتازوا شوطا كبير في مجال التعليم. العمالة الاجنبية وبحسب المتظاهرين اصبحت من ضمن المعوقات التي تقف امامهم كون اغلب الشركات الاهلية تستعين بالخبرات والايدي العاملة الخارجية تاركين اصحاب الشهادات في حيرة من امرهم.

وعلى الرغم من حجم التظاهرات والاعتصامات الكبيرة التي حصلت في العراق وتحديدا في العاصمة يبقى الخريجون والمواطنون البسطاء يطالبون لكن دون جدوى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..خريجو الجيولوجي يطالبون بشمولهم بالتعيين في وزارة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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