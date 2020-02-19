فيديو مؤثر: أب سوري يعلم ابنته التعامل مع القذائف

لم يجد أب سوري حلا لكي يهدئ من روع طفلته عند سماعها دوي القذائف والصواريخ سوى أن يمارس معها لعبة " الضحك عند الانفجار".
وبحسبما ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية فإن ذلك الأب يقوم بالضحك عند سماع أصوات انفجارات لتتبعه طفلته بالضحك والقهقة.
ويظهر في المقطع المصور الذي بثه ذلك الرجل وهو يقول لابنته هذا صوت قذيفة، وبعدها تبادر الطفلة إلى الضحك، ليقول لها وهم يبتسم" إنه شيء مضحك، أليس كذلك".
وترد عليه طفلته قائلة: "نعم إنه أمر مضحك".
وتدور منذ بضعة أسابيع معارك واشتباكات عنيفة في الشمال بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في آخر معاقل المعارضة السورية، وأدت تلك المعارك إلى نزوح مئات آلاف المدنيين.
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