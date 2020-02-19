سعر الكلية بـ12 الف دولار.. تحقيق الموصل: تصدق اعترافات عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن، الاربعاء، اقوال 11 متهمين بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية (الكلى) في محافظة نينوى، مبيناً ان"سعر الكلية الواحدة وصل الى 12 الف دولار".

واضاف ان "المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة 17 من قانون بيع الاعضاء البشرية".