صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن، الاربعاء، اقوال 11 متهمين بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية (الكلى) في محافظة نينوى، مبيناً ان"سعر الكلية الواحدة وصل الى 12 الف دولار".
واضاف ان "المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة 17 من قانون بيع الاعضاء البشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الكلية بـ12 الف دولار.. تحقيق الموصل: تصدق اعترافات عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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