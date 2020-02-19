الوطني الكردستاني يعلن استشهاد واصابة ٧ مواطنين كرد بهجوم في كركوك

اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، عن استشهاد واصابة ٧ مواطنين كرد بهجوم في كركوك، فيما دعت الى اعادة النظر بعدد القوات الامنية المتواجدة في المناطق الرخوة والهشة.

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بمزيد من الحزن والاسى نعلن استشهاد واصابة ٧ مواطنين الكرد، أثر هجوم ارهابي غادر في قرية چخماخه الكردية بمحافظة كركوك"، محملة "الحكومة الاتحادية مسؤولية الحادث".

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واضافت "أننا طالبنا مرارا وتكرارا بوضع حل للخروقات الامنية المتكررة وحذرنا من عدم اتخاذ اجراء جدية بشأن الملف الامني في المحافظة غير انه لم تقابل دعواتنا بالاستجابة"، داعية الحكومة الاتحادية الى "تحمل مسؤوليتها في اطار حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم لاسيما في مناطق الاطراف جنوب وجنوب غرب كركوك حيث ان اغلب القرى فيها هشة امنيا ولاينبغى ان تهمل ارواح المواطنين وتكون حياتهم عرضة للخطر".

واكدت ان "الكثير من المناطق لاتتواجد فيها قوات أو تواجد قوات باعداد قليلة لاتكفي مقارنة بحجم المساحة الكبيرة التي تتكرر فيها الخروقات كما نستغرب من عدم التعامل مع الملف الامني والهجمات المتكررة لداعش الارهابي في مناطق اطراف كركوك بحزم وهذا الامر يثير اكثر من علامة استفهام"، مجددة مطالبة "الجهات المعنية باتخاذ اجراءات تضمن أمن وسلامة المواطنين واعادة النظر بعدد القوات الامنية المتواجدة في المناطق الرخوة والهشة وزيادتها".