بالصور.. حريق في كلية التربية الرياضية جامعة البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل قاعة المناقشات في كلية التربية الرياضية/ جامعة البصرة في منطقة كرمة علي، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق واخمدته"، مشيرا الى ان "اندلاعه بسبب تماس كهربائي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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