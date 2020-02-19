واشنطن تدعو الحكومة العراقية الى وضع حد 'للممارسات الإجرامية' ضد المتظاهرين السلميين

دعت الولايات المتحدة الاميركية، الحكومة العراقية الى وضع حد "للممارسات الإجرامية" ضد المتظاهرين السلميين، فيما جددت على الإلتزام بالعلاقات بين البلدين.

وقالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق"، مبينة انه "في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط شينكر الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".

وندد مساعد وزير الخارجية شينكر "بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبيربما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".

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وأعرب مساعد وزير الخارجية عن دعمه "للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير"، مجددا التأكيد "على إحترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".

وشدد "على شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تصون وتُعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المُشترك ألا وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المُتطرفة مثل داعش".