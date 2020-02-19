ثنائية هالاند تُسقط سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك في منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم هالاند بهدف للفريق الألماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وعاد الحكم لتقنية الفار، ثم أكد صحته.



ثم تعادل البرازيلي نيمار دا سيلفا للفريق الباريسي في الدقيقة 75 من المواجهة.

ورد هالاند سريعًا بهدف ثان لدورتموند في الدقيقة 77 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم 11 اذار المقبل.

