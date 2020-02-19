ثنائية هالاند تُسقط سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

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2020-02-18 | 22:57
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وتقدم هالاند بهدف للفريق الألماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وعاد الحكم لتقنية الفار، ثم أكد صحته.
ثم تعادل البرازيلي نيمار دا سيلفا للفريق الباريسي في الدقيقة 75 من المواجهة.
ورد هالاند سريعًا بهدف ثان لدورتموند في الدقيقة 77 من المباراة.
وانتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم 11 اذار المقبل.
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