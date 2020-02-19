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ثنائية هالاند تُسقط سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

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2020-02-18 | 22:57

ثنائية هالاند تُسقط سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

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قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف.
وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك في منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم هالاند بهدف للفريق الألماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وعاد الحكم لتقنية الفار، ثم أكد صحته.


ثم تعادل البرازيلي دا سيلفا للفريق الباريسي في الدقيقة 75 من المواجهة.

ورد هالاند سريعًا بهدف ثان لدورتموند في الدقيقة 77 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم 11 اذار المقبل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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