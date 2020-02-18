اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر. وقالت القيادة في بيان تابعته الخليج 365، ان "استخدام بنادق الصيد من قبل متظاهرين عمل اجرامي يحاسب عليه القانون". واضافت القيادة ان "عشرات المنتسبين اصيبوا ببنادق الصيد بساحات التظاهر". وطالبت القيادة المتظاهرين السلميين "بالتعاون لملاحقة المجاميع التخريبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد: اصابة عشرات المنتسبين ببنادق الصيد بساحات التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.