الحكيم يطالب الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، الحكومة بتامين مناخات آمنة للمتظاهرين.
وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "تعرض المتظاهرين للاستهداف المستمر امر مستغرب ومستهجن وينافي الاساليب القانونية المتبعة في التعامل مع الاحتجاجات، ويشير الى محاولة وضع العقبات امام المحتجين لثنيهم عن مواصلة مشوارهم المطالب بالحقوق".
ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم على وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".
ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم على وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".
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