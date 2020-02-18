الحكيم يطالب الحكومة بتأمين مناخات آمنة للمتظاهرين

وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "تعرض المتظاهرين للاستهداف المستمر امر مستغرب ومستهجن وينافي الاساليب القانونية المتبعة في التعامل مع الاحتجاجات، ويشير الى محاولة وضع العقبات امام المحتجين لثنيهم عن مواصلة مشوارهم المطالب بالحقوق".

ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتأمين مناخات آمنة لهم على وفق أسس حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".

