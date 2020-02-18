اعلنت النائبة علية الامارة، الثلاثاء، عن استقالة جماعية من حزب بيارق الخير، مبينة ان ذلك جاء لرؤيتهم ان الحزب لم يلب ِ طموحات ومطالب العراقيين.

وقالت الامارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموعة من أعضاء الأمانة العامة والمستشارين لحزب بيارق الخير اعلنوا اليوم، إستقالتهم الجماعية من الحزب".

واضافت ان "من بينهم النائبان الأول والثاني لأمين عام الحزب علية الإمارة وليث الصفار"، عازية السبب الى ان "الحزب لم يلب ِ طموحات ومطالب العراقيين والشامخين في ساحات التظاهر على وجه الخصوص وتضامناً مع كل قطرة دم عراقية سالت ومع كل صوت عراقي أصيل مطالب بالحقوق".

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وتابعت ان "الاستقالة جاءت خدمة للصالح العام".

يذكر ان 13 قيادياً من اصل 19 في حزب "بيارق الخير" اعلنوا، في 14 تموز 2019، استقالة جماعية، عازين ذلك الى استقالة رئيس الحزب خالد العبيدي.