'تسريبات تقنية' تكشف مزايا هاتف آيفون 12 المقبل

ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف "آيفون 12"، لكن الشائعات الرقمية بدأت في الكشف عن الخصائص المرتقبة للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.
وأورد المصدر أن شركة "أبل" تخلت عن الهوائي "antenna" المسؤول عن شبكة الجيل الخامس الذي قدمته شركة "كوالكوم" بسبب حجمه الضخم الذي لا يناسب التصميم الجديد.
ومن المحتمل أن يجري طرح الجهاز بأحجام مختلفة، على أن يكون الأصغر في حدود 6.1 بوصات، إضافة على الاعتماد على شاشة "أوليد" وأخرى من طراز "إل سي دي"، أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 بوصات وسيكون بشاشة "أوليد".
في غضون ذلك، يرتقب أن يتم تعزيز كاميرا هاتف "آيفون 12" بكاميرات "ToF" المتطورة، لكن الأمر لن يشمل كافة الموديلات.
وتتيح كاميرا TOF للهواتف الذكية أن ترصد الكائنات أو المجسمات، من خلال إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة.
وتساهم هذه العملية في تمييز أفضل للوجوه، فضلا عن إمكانية تجميل الصور وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.
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