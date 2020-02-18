مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام مباراة إف سي طوكيو الياباني أمام بيرث جلوري الأسترالي، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd3.
وتقام مباراة إف سي سيول الكوري الجنوبي أمام ميلبورن فيكتوري الأسترالي، في تمام الواحدة بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd1.
وتقام مباراة تشيانغراي يونايتد التايلاندي أمام بكين جيوان الصيني، في تمام الثالثة بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd2.
وتقام مباراة العين الإماراتي أمام النصر السعودي، في السادسة إلا خمسة بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd4.
وتقام مباراة السد القطري أمام سباهان أصفهان الإيراني، في تمام الساعة السادسة والنصف وخمسة بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd1.
وتقام مباراة التعاون السعودي أمام الدحيل القطري، في تمام الساعة السادسة والنصف وخمسة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beinsports hd2.
وتقام مباراة الشارقة الإماراتي أمام بیرسبولیس الإيراني، في تمام الساعة السادسة والنصف وخمسة بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd3.
دوري أبطال أوروبا اليوم
تقام مباراة ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت بغداد، وتذاع على قناة beinsports hd2
تقام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beinsports hd1.
الدوري العراقي الممتاز
وتختتم مباريات الدوري العراقي الممتاز، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين أربيل والحدود على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة العراقية الرياضية.
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