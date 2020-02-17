حمادي احمد يعلق على فوز الصقور الأول في ممتاز الكرة

حمادي قاد الصقور للفوز على نفط ميسان 2-1، بعدم سجل ثنائية فريقه في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي، اليوم الاثنين.

وقال حمدي في منشور على "فيسبوك"، "جمهورنا العزيز عشاق الوطن الازرق العريق.. الف مبروك هذا الفوز الذي تحقق بفضل تكاتف الجميع من ادارة وكادر تدريبي ولاعبينا الابطال وخلفهم عشاق رائعون كانوا خير سند لنا نحن اللاعبين".



وأضاف أن "اللاعبين قدموا اداءً طيباً طيلة دقائق المباراة واخص بالذكر زميلي المبدع ايمن حسين الذي ساعدني كثيراً وكان خير عون لي داخل ارضية الملعب.. مع بقية اللاعبين الابطال، ادعموا جميع اللاعبين من اجل الإنجاز".