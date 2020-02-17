عماد محمد يوضح حقيقة تدخل الصدر لإنهاء ازمة درجال واتحاد الكرة

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2020-02-17 | 21:34
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كشف النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين عماد محمد، حقيقة تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في انهاء الازمة بين عدنان درجال واتحاد لكرة.
وأوضح أن "يونس محمود اكد كثر من مرة بأنه معجب بعمل مسعود وجبار في إدارة الاتحاد"، مبيناً بالقول، "سأبقى ادافع عن مسعود وجبار لانهم عملوا بجد في اتحاد الكرة".
وعن سؤال مقدم البرنامج طه أبو رغيف فيما اذا كان قد طلب احد الأشخاص بأن يتوسط عماد محمد لدى السيد مقتدى الصدر لإنهاء الازمة بين درجال واتحاد لكرة، أجاب محمد إن "هذا الامر غير صحيح على الاطلاق".
وتابع "قد يتوسط التيار الصدري او السيد مقتدى الصدر لإنهاء الخلاف بين شخصين ودياً، لكن حين يتعلق الامر بالقضاء كما هو الحال بين درجال واتحاد الكرة، فإن السيد الصدر او التيار لن يتدخل في مثل هذه الأمور".
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