مقتل جندي واصابة اخر بهجوم 'لداعش' في جلولاء

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن جنديا قتل واصيب اخر بهجوم "لداعش" في جلولاء.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر".
واضاف ان "القوات الامنية صدت الهجوم"، مشيرا الى انه "تم نقل الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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