ست اصابات بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن ست اصابات وقعت بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية ضمن مقتربات ساحة الخلاني تجددت". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "تستخدم القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد، ما اسفر عن تسجيل ٦ حالات اختناق واصابة في صفوف المتظاهرين".

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