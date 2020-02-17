العمل تعلن إلزام الصينيين بعدم مغادرة العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن إلزام العمال الصينيين بعدم مغادرة العراق. وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، ان "وزير العمل شدد خلال اجتماعه مع مدير الجنسية العامة اللواء نشأت الخفاجي ومدير الإقامة في وزارة الداخلية على ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم العمال الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة العراق من اجل سلامتهم وسلامة المواطنين العراقيين من الاصابة بفايروس كورونا.



وأشارت إلى "الاتفاق على اقامة ورشة تضم جميع الأطراف للخروج بتوصيات تضمن سلامة الجميع".



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