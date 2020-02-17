شرطة النجدة تعتقل سارقاً شمالي بغداد

اعلنت شرطة النجدة، الاثنين، عن اعتقال سارق شمالي بغداد.

وقالت شرطة النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة الشعلة تمكنت من إلقاء القبض على سارق ضمن منطقة ام نجم حيث قام مع آخرين بمحاولة سرقة دراجة ضمن المنطقة المذكورة".

وأضاف البيان أنه "بعد استنجاد المواطنين بدوريات النجدة لاذوا بالفرار، حيث تم تعقبهم من قبل دورية النجدة والقبض على أحدهم مع الدراجة نوع تك تك".