اعلنت شرطة النجدة، الاثنين، عن اعتقال سارق شمالي بغداد.
وقالت شرطة النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة الشعلة تمكنت من إلقاء القبض على سارق ضمن منطقة ام نجم حيث قام مع آخرين بمحاولة سرقة دراجة ضمن المنطقة المذكورة".
وأضاف البيان أنه "بعد استنجاد المواطنين بدوريات النجدة لاذوا بالفرار، حيث تم تعقبهم من قبل دورية النجدة والقبض على أحدهم مع الدراجة نوع تك تك".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النجدة تعتقل سارقاً شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.