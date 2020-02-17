العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت، مساء اليوم، على جثة مجهولة تعود لرجل بدت عليها آثار طلقات نارية في منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه".



يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر العثور على جثث ملقاة في المناطق والطرق النائية، العديد منها تعود لأشخاص قضوا رمياً بالرصاص لدوافع جنائية، بحسب مصادر أمنية.