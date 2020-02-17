وجاء نص بيان برشلونة الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل كالآتي:
1- ينكر برشلونة بشدة أي علاقة له بالتعاقد مع شركة مختصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل سلبية من خلال حسابات بعض الأشخاص.
2- شركة 13 Ventures لا تملك أحقية الدخول على حسابات أي شخص على الشبكات الاجتماعية، وإذا كان لديهم أي علاقة بهذا الأمر سوف ينهي النادي على الفور العقد المبرم معهم وسيتخذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن مؤسسته الرياضية.
3- يؤكد نادي برشلونة أن لديه عقود مع شركات لرصد وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بهدف أن يكون على علم بكل من الرسائل الإيجابية أو السلبية التي تهم كيان النادي.
4- التعاقد على هذه الخدمات يدل على غرض النادي في الحماية والاعتناء بسمعة برشلونة، والحفاظ على هيبة الأشخاص والرعاة واللاعبين المتعاقدين مع النادي لأنه واجب على الإدارة تجاه هؤلاء.
5- النادي يطالب بالتصحيح الفوري لكل المعلومات المغلوطة التي خرجت خلال الساعات الماضية عبر الصحافة والإعلام الإسباني، ويحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الزج باسم برشلونة من جديد في مثل هذا النوع من الممارسات غير الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يرد على انباء التآمر على ميسي وبيكيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.