أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، أنها وقيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط سوق شعبي شمال بغداد مع فتح شارع مغلق منذ سنة 2005. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق الشعبي المسمى بسوق العمارة نهاية شارع عدن ضمن منطقة الشعب".



وأضاف البيان أنه "تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 30 في المحلة 331 ضمن منطقة الشعب ايضاً لتباشر بعدها ملاكات الامانة الخدمية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع والشارع المغلق منذ سنة 2005".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع كتل من محيط سوق وفتح شارع مغلق منذ 15 عاماً شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.