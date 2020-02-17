الوحدة يلحق الخسارة الاولى بالشرطة في دوري الابطال 2020

2020-02-17 | 16:48
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تلقى نادي الشرطة اول خسارة له في دوري ابطال سيا 2020، بخسارته أمام الوحدة الإماراتي 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.
المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري في اربيل لم تبح بأسرارها الا في الدقيقة 88 حين سجل مهاجم الوحدة باول خوسيه مبوكو هدف اللقاء الوحيد.
وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة الواحدة في ذيل ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أندية استقلال طهران والأهلي السعودي والوحدة الإماراتي.
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