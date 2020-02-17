الوحدة يلحق الخسارة الاولى بالشرطة في دوري الابطال 2020

المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري في اربيل لم تبح بأسرارها الا في الدقيقة 88 حين سجل مهاجم الوحدة باول خوسيه مبوكو هدف اللقاء الوحيد.

وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة الواحدة في ذيل ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أندية استقلال طهران والأهلي السعودي والوحدة الإماراتي.