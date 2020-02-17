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شجبت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاثنين، استخدام اسلحة "صيد الطيور" ضد المتظاهرين، مشيرة الى اصابة 200 شخص على الاقل في بغداد وكربلاء، مجددة الدعوة لحمايتهم "بشكل عاجل".
وأوضحت أن "معلومات وردت من كربلاء حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر يناير/ كانون الثاني وحده".
ودانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، "بشدة استخدام بنادق صيد الطيور، والتي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة".
ودعت السلطات إلى "منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة"، مؤكدة أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض والولاءات غير الواضحة".
واعتبرت بلاسخارت، ذلك "مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم"، مشددة على "حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".
كانت هذه تفاصيل خبر بلاسخارت تشجب استهداف المتظاهرين بأسلحة الصيد وتجدد نداءها لحمايتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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