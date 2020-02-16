أعلنت قيادة شرطة نينوى، الاحد، عن القاء القبض على سبعة من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الامني للعجلات، من القاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة واحدهم بالامنية والبقية بصفة مقاتل بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأضافت القيادة، أنه تم "القبض عليهم في سيطرة النصر في طريق موصل _ بغداد جنوب مدينة الموصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 7 من عناصر 'داعش' بينهم 3 كانوا يعملون بـ'الحسبة' في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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