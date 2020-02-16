مصرع شخصين بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بمصرع شخصين بحادث سير في ناحية سفوان. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مركبة اصطدمت، اليوم، بعمود كهرباء على الطريق المؤدي من قضاء الزبير الى ناحية سفوان ضمن محافظة البصرة". وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع شخصين كانا يستقلان المركبة".



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