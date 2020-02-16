أمانة بغداد تعلن الاستنفار الكامل لمواكبة هطول الامطار

اعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن الاستنفار الكامل لمواكبة هطول الامطار.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توجيه كوادرنا الآلية والبشرية لا سيما العاملة في مجال المجاري بالاستنفار الكامل لمواكبة هطول الامطار".
وأضاف البيان أنه "تم تشديد على تواجد ملاكاتنا في المحطات وتهيئة خطوط الطوارئ في حال الحاجة الى استخدامها مع تهيئة المولدات الكهربائية لاستخدامها عند الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي".
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